В Росії йде обшук в офісі "Іншої Росії"

Про це написав сам Лимонов у ЖЖ.

"Зараз мені подзвонили і повідомили, що у штабі партії ( в районі метро "Войковська") вже близько години триває обшук. Приїхали від 20 до 25 співробітників 2-го оперативного полку", - написав радикал.

Читайте такожУ Москві націоналісти провели мітинг на підтримку "ДНР" і "ЛНР": вимагали ввести війська в УкраїнуЗа його словами, сім активістів партії вже затримано і посаджено в автобус.

"Причина обшуку, - якась офіційна перевірка. Можливо, антитерористична, поки не з'ясували", - повідомив Лимонів.