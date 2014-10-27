В Росії йде обшук в офісі "Іншої Росії"
21:58, 27 жовтня 2014Світ
0 0
У Росії силовики обшукують офіс провладних радикалів з незареєстрованої партії "Інша Росія" Едуарда Лімонова.
Влада Росії взялася за "придворних" радикалів / Фото УНІАН
Про це написав сам Лимонов у ЖЖ.
"Зараз мені подзвонили і повідомили, що у штабі партії ( в районі метро "Войковська") вже близько години триває обшук. Приїхали від 20 до 25 співробітників 2-го оперативного полку", - написав радикал.
Читайте такожУ Москві націоналісти провели мітинг на підтримку "ДНР" і "ЛНР": вимагали ввести війська в УкраїнуЗа його словами, сім активістів партії вже затримано і посаджено в автобус.
"Причина обшуку, - якась офіційна перевірка. Можливо, антитерористична, поки не з'ясували", - повідомив Лимонів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter