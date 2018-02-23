"Права людини мають значення": Латвія заборонила в’їзд 49 фігурантам "списку Магнітського"

8 лютого латвійський парламент схвалив введення санкцій проти фігурантів «списку Магнітського».

Влада Латвії заборонила в’їзд майже 50 іноземцям, внесеним в так званий «список Магнітського».

Про це повідомив 22 лютого міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич, передає Радіо Свобода.

«Відповідно до постанови сейму (парламенту Латвії) і на підставі закону про імміграцію я заборонив в’їзд на територію Латвійської Республіки 49 особам, даючи чіткий сигнал про те, що права людини мають значення», – написав Рінкевич на сторінці у Facebbok.

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8 лютого Сейм Латвії схвалив введення санкцій проти фігурантів «списку Магнітського». У законопроекті були вказані 49 фізичних осіб, яким слід заборонити в’їзд в країну. За результатами голосування Сейм закликав Кабінет міністрів запровадити ці санкції.

Минулого місяця Литва оприлюднила за раніше ухваленим «актом Магнітського» свій перший список із 49 росіян, причетних, на думку офіційного Вільнюса, до порушення прав людини, корупцією та відмивання грошей.

Раніше санкції за «списком Магнітського» схвалили США, Велика Британія, Канада та Естонія. Списки постійно поповнюються, у грудні 2017 року міністерство фінансів США розширило глобальний «список Магнітського», туди включені, зокрема, глава Чечні Рамзан Кадиров, син генпрокурора Росії Артем Чайка і старша дочка покійного президента Узбекистану Гульнара Карімова.