У Тунісі затримали судно з контрабандною зброєю з Росії - ЗМІ

Військові, які обстежили вантаж, вважають, що це обладнання призначене для створення військового табору.

У Тунісі затримали судно з великою партією контрабанди зброї з Росії.

Судно Ural під прапором Панами вийшло з Новоросійська і прямувало в Камерун. 15 лютого воно зайшло в порт туніського Сфакса через несправність. Підозру влади викликав дивний маршрут судна, який зовсім не був спрямований у бік Камеруну, повідомляє Agenzia Nova.

На борту виявили 24 незареєстрованих контейнера з бронеавтомобілями, БМП, бульдозерами, медичною технікою, електрогенераторами, військовою уніформою, раціями й обладнанням для супутникового зв'язку.

Також повідомляється, що військові, які обстежили вантаж, вважають, що це обладнання призначене для створення військового табору. Припускають, що зброю везли для незаконних збройних формувань.

Від російської сторони поки не послідувало ніяких коментарів.