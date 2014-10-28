У РФ розробили систему "Чебурашка", яка розганятиме мітинги гучним звуком і залпами піротехніки

У Росії розробили акустичну систему «Чебурашка», яка допоможе поліції розганяти учасників масових заворушень.

Прилад, названий на честь героя мультфільму через зовнішню схожість, розганятиме порушників приголомшуючим звуком і залпами піротехніки, пише Московский комсомолец.

Як розповіло виданню джерело у ФКУ НВО "Спецтехніка і зв'язок" МВС Росії, нещодавно розроблену акустичну систему високої потужності «Чебурашка» передбачається монтувати на поліцейські автомобілі. Свою назву вона отримала через два великі динаміки радіусом більше метра, що нагадують вуха знаменитого мультиплікаційного героя; вони розташовані з боків від блоку для запуску різноманітної піротехніки - в тому числі димових і світлошумових ракет.

Система «Чебурашка» здатна ефективно працювати на відстані від 50 до 70 метрів і призначена для розгону учасників масових заворушень. Піротехніка має чинити на порушників переважно психологічний вплив, а оглушаючий звук з динаміків не дасть їм знаходиться поблизу автомобіля зі встановленою «Чебурашкою» довше, ніж 5 хвилин.

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Управляти системою (в тому числі обертати її на всі боки) поліцейські зможуть дистанційно, через планшет зі встановленим на ньому спеціальним програмним забезпеченням. А вбудована відеокамера з високою роздільною здатністю перетворить «Чебурашку» на «очі» поліцейських, дозволяючи їм стежити за тим, що відбувається зовні автомобіля, не покидаючи його.