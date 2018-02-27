Померла відома радянська актриса з українським корінням Тетяна Карпова

Артистка пішла з життя у 102 роки, прощання відбудеться в Театрі Маяковського в Москві.

У ніч на вівторок, 27 лютого, померла найстаріша радянська актриса Тетяна Карпова, яка народилася у Харкові.

Про це повідомили на сторінці Московського академічного театру імені Маяковського в Facebook. "З сумом повідомляємо, що напередодні ввечері, 26 лютого, на 103-му році життя не стало старої актриси вітчизняного театру, народної артистки СРСР, лауреата Сталінської премії Тетяни Карпової", - сказано в повідомленні.

Прощання відбудеться в Театрі Маяковського, на сцені якого актриса зіграла більше п'ятдесяти ролей.

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Тетяна Карпова народилася в 1916 році в Харкові. У 17 років вона переїхала в Москву, де в 1938 році закінчила Театральне училище при Московському театрі Революції. З 1938 року стала актрисою Московського театру Революції.

Актриса знімалася в кіно: кінооперетті «На підмостках сцени», у комедії «Теща» та інших.

Раніше, на 60-му році життя помер американський актор Рег Е. Кеті, відомий по ролі Фредді в серіалі «Картковий будиночок».