"Якщо знайдете мене ще живою": Настя Рибка готова розповісти про зв'язки Трампа з РФ

У записаному з автозаку зверненні дівчина заявила, що готова підкріпити свої слова відео - аудіофактами.

Сексуальна провокаторка, яка напередодні була затримана в Таїланді, заявила, що вона готова розповісти американській пресі про зв'язки президента США Дональда Трампа і екс-глави його передвиборного штабу Пола Манафорта з російськими депутатами і про інші деталі втручання Росії у вибори в США, якщо її звільнять з тайської в'язниці.

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Про це вона розповіла у своєму відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі Mash.

«Настя Рибка в прямому ефірі повідомила, що готова розповісти американській пресі про зв'язки Трампа, хакерів та інше, якщо її визволять з тайської в'язниці», – йдеться в повідомленні.

У записаному з автозаку зверненні дівчина заявила, що готова підкріпити свої слова відео - та аудіофактами. За її словами, її заарештували «за чиїмось наказом» з Бангкока і хочуть закрити надовго».

«Якщо ви знайдете мене у тайській в'язниці ще живою, я із задоволенням з Вами поспілкуюся. Чекаю ваших пропозицій», – заявила Рибка.

Звернення записане російською мовою.