Польща оцінила збиток від дій Німеччини в ході Другої світової війни

Сума повинна відшкодувати збиток від руйнування польських міст, промислової інфраструктури, а також "втрачений демографічний потенціал".

Польща має намір вимагати від Німеччини - $850 млрд у вигляді репарацій. Саме цю суму озвучив голова комісії з репарацій сейму Аркадіуш Мулярчик. Він назвав цю цифру «величезною, але обґрунтованою».

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За його словами, вона повинна відшкодувати збиток від руйнування польських міст і сіл, економічної і промислової інфраструктури, а також «втрачений демографічний потенціал», передає Rp.pl

Докладний звіт про те, яку суму може вимагати Польща, парламентська група на чолі з Мулярчиком повинна надати уряду в цьому році. Політик підкреслив, що звіт буде складено на основі аналогічної доповіді, складеної ще після війни. При цьому Аркадіуш Мулярчик зазначив, що отримати компенсацію від Німеччини «більш реально, ніж від Росії.

Комітет з питання виплати Німеччиною репарацій за роки Другої світової війни був створений в парламенті Польщі в минулому році. Його метою був аналіз розміру репарацій, які повинні бути виплачені Польщі.

В кінці серпня прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло оголосила, що збитки, завдані її країні під час Другої світової війни, не були відшкодовані. До цього міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що його країна ніколи не відмовлялася від репарацій з боку Німеччини. Між тим уряд Німеччини дав зрозуміти, що питання німецьких компенсацій Польщі закрите остаточно і безповоротно.