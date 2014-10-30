Ердоган урочисто відкрив президентський палац вартістю в €270 млн (відео)

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган урочисто представив гостям свій новий палац в Анкарі.

Центральну споруду прикрашає портрет Ататюрка, а весь комплекс розташований на території в 200 тис. квадратних метрів і обійшовся платникам податків в €270 млн. Про це повідомляє Левый берег з посиланням на euronews.

Читайте такожБізнес Туреччини готовий вкласти в Україну мільярди, але за певних умов

Критики політика називають його нову оселю "Білим палацом" - за аналогією з американським Білим домом - при цьому зазначаючи, що останній в шість разів менше від того, що побудований в Анкарі. На думку опозиціонерів, монументальна будівля свідчить про автократичні нахили голови держави. Захисники довкілля також незадоволені зведенням палацового комплексу, оскільки при будівництві сотні дерев було зрубано.

Спочатку цей палац повинен був стати резиденцією прем'єра, але після того як Ердоган пересів у крісло президента, змінився і статус будови.

Ердоган став першим президентом Туреччини, який зважився залишити традиційну резиденцію лідерів країни - палац Чанкая, де засідали 12 попередніх глав турецької держави, в тому числі його засновник Кемаль Ататюрк.

Читайте такожТуреччина побудує в столиці Албанії найбільшу мечеть на Балканах

Ввечері в середу в новому палаці планувався прийом з нагоди інавгурації Ердогана і 2,5 тис. запрошень були вже розіслані гостям. Однак через аварію на шахті в провінції Караман, яка забрала життя 18 людей, Ердоган вирішив скасувати урочисту подію.

Реджеп Тайіп Ердоган переміг на президентських виборах в Туреччині в серпні 2014 року. З 2003 року він займав пост прем'єр-міністра, а у 1994-1998 роках був мером Стамбула. Ердоган очолює Партію справедливості і розвитку ісламістського толку.