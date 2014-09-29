Президент Туреччини розкритикував iPhone 6: новинка не особливо відрізняється від попередньої моделі

17:26, 29 вересня 2014
Наука та IT
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Ердоган розповів, що під час візиту на Генасамблею ООН бачив у Нью-Йорку величезні черги біля магазину Apple.

REUTERS

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розкритикував новий iPhone 6. За його словами, смартфон практично нічим не відрізняється від попередньої моделі. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Phys.org.

Ердоган розповів, що під час свого перебування на Генеральній Асамблеї ООН бачив у Нью-Йорку величезні черги біля магазину Apple.

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«Кожен рік цей бренд створює нову модель. Але насправді iPhone 6 особливо не відрізняється від попереднього, який з'явився минулого року. Продається не модель, а бренд», - заявив він.

Нагадаємо, 9 вересня в Сан-Франциско компанія Apple показала дві нові моделі iPhone, власну платіжну систему Apple Pay і найочікуваніший гаджет - смарт-годинник Apple Watch.

За три дні офіційних продажів, починаючи з 19 вересня, компанія продала більше 10 мільйонів iPhone 6, встановивши таким чином новий рекорд.

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