"Все, пи***ць": опублікована розшифровка розмови пілотів Ан-148 перед авіакатастрофою, яка забрала життя 71 людини

Виходячи з оприлюднених записів, причиною авіакатастрофи стала помилка другого пілота і обмерзання датчиків швидкості.

Опублікована розшифровка переговорів екіпажу Ан-148 «Саратовських авіаліній», які велися менше ніж за хвилину до аварії, яка забрала життя 71 людини.

Розшифровку розмови опублікував російський телеканал «78».

За даними телеканалу, у Ан-148 датчики швидкостей почали показувати різні значення через помилку другого пілота, який забув включити підігрів цього приладу. Потім, «коли точка неповернення була пройдена», він запанікував і повів літак вниз замість того, щоб спробувати набрати висоту.

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Командир повітряного судна (КПС)

Другий пілот (ДП)

КПС: Вгору! Ось.

ДП: Зараз-зараз.

КПС: А ти вниз..

ДП: Взагалі фігня якась!

КПС: Не, ну я так зрозумів, що ти хотів це... А ти навпаки, вниз.

ДП: Потім будемо розмовляти. Так, контролюємо все!

КПС: Все, все добре.

ДП: Все, швидкість нормалізувалася.

СИГНАЛІЗАЦІЯ: Швидкість порівняти, швидкість порівняти.

ДП: Оп-оп-оп! 390!

КПС: Куди вниз?! Куди ти? Навіщо?! Куди?!

СИГНАЛІЗАЦІЯ: Швидкість порівняти, швидкість порівняти.

ДП: Та тому що, що хорош пи*здіти, 200 швидкість, бл*дь!

КПС: Висота! Висота! Висота!

СИГНАЛІЗАЦІЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Вгору!

СИГНАЛІЗАЦІЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КПС: Все, пі**єц.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого пасажирський літак Ан-148 "Саратовських авіаліній", що виконував рейс з Москви в Орськ, зник з екранів радарів через кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Домодєдово". Уламки повітряного судна знайшли в районі села Степанівське Раменського району Підмосков'я. В результаті авіакатастрофи загинула 71 людина.

Експерти озвучили різні версії падіння літака Ан-148, у тому числі миттєве руйнування двигуна і обмерзання літака в польоті. Версію теракту також не виключали.

Пізніше слідчий комітет РФ повідомив, що Російський літак Ан-148 "Саратовських авіаліній", що впав у Підмосков'ї 11 лютого, вибухнув в результаті падіння.