"Все, пи***ць": опублікована розшифровка розмови пілотів Ан-148 перед авіакатастрофою, яка забрала життя 71 людини
Опублікована розшифровка переговорів екіпажу Ан-148 «Саратовських авіаліній», які велися менше ніж за хвилину до аварії, яка забрала життя 71 людини.
Розшифровку розмови опублікував російський телеканал «78».
За даними телеканалу, у Ан-148 датчики швидкостей почали показувати різні значення через помилку другого пілота, який забув включити підігрів цього приладу. Потім, «коли точка неповернення була пройдена», він запанікував і повів літак вниз замість того, щоб спробувати набрати висоту.
Читайте також"Вимкнули автопілот і почали знижуватися": росЗМІ розповіли про фатальну помилку пілотів Ан-148
Командир повітряного судна (КПС)
Другий пілот (ДП)
КПС: Вгору! Ось.
ДП: Зараз-зараз.
КПС: А ти вниз..
ДП: Взагалі фігня якась!
КПС: Не, ну я так зрозумів, що ти хотів це... А ти навпаки, вниз.
ДП: Потім будемо розмовляти. Так, контролюємо все!
КПС: Все, все добре.
ДП: Все, швидкість нормалізувалася.
СИГНАЛІЗАЦІЯ: Швидкість порівняти, швидкість порівняти.
ДП: Оп-оп-оп! 390!
КПС: Куди вниз?! Куди ти? Навіщо?! Куди?!
СИГНАЛІЗАЦІЯ: Швидкість порівняти, швидкість порівняти.
ДП: Та тому що, що хорош пи*здіти, 200 швидкість, бл*дь!
КПС: Висота! Висота! Висота!
СИГНАЛІЗАЦІЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Вгору!
СИГНАЛІЗАЦІЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КПС: Все, пі**єц.
Як повідомляв УНІАН, 11 лютого пасажирський літак Ан-148 "Саратовських авіаліній", що виконував рейс з Москви в Орськ, зник з екранів радарів через кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Домодєдово". Уламки повітряного судна знайшли в районі села Степанівське Раменського району Підмосков'я. В результаті авіакатастрофи загинула 71 людина.
Експерти озвучили різні версії падіння літака Ан-148, у тому числі миттєве руйнування двигуна і обмерзання літака в польоті. Версію теракту також не виключали.
Пізніше слідчий комітет РФ повідомив, що Російський літак Ан-148 "Саратовських авіаліній", що впав у Підмосков'ї 11 лютого, вибухнув в результаті падіння.