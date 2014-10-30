В Буркіна-Фасо буде створено перехідний уряд - ЗМІ
Глава збройних сил Буркіна-Фасо, де в четвер було оголошено про розпуск уряду і введення надзвичайного стану, оголосив про створення перехідного органу влади строком на один рік.
Про це повідомляє РІА «Новости».
Президент Буркіна-Фасо Блез Компаоре розпорядився розпустити колишній уряд і парламент на тлі демонстрацій проти зміни конституції. Глава армії генерал Оноре Траоре вже через кілька годин доповів про виконання указу.
”Перехідний уряд буде створено після консультацій з усіма партіями. Повернення до конституційного порядку очікується не пізніше ніж через 12 місяців”, - цитує слова військового агентство Рейтер. Генерал також заявив, що в країні з семи годин вечора до шостої години ранку діятиме комендантська година.
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Африканський союз вже висловив глибоку заклопотаність подіями в Буркіна-Фасо і заявив, що терміново відправить в країну свою делегацію.
Демонстрації і мітинги в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу минулого вівторка переросли в масові сутички з поліцією. Причиною протестів став намір президента провести референдум щодо зміни конституції, що дозволило б йому знову бути кандидатом на президентських виборах. Компаоре править країною вже 27 років.