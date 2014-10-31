США відмовилися розміщувати російські навігаційні станції на своїй території

США відмовилися від переговорів з Росією щодо розміщення станцій навігаційної системи ГЛОНАССна своїй території. Про це повідомив в інтерв'ю ТАСС віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін.

Він підкреслив, що на даний час по цій темі "ніяких переговорів немає". "Ми ж заяву зробили ще навесні. Я запропонував ініціювати переговори з США щодо розміщення інфраструктури ГЛОНАСС на їх території, а до тих пір, поки переговори йдуть, підвісити існування інфраструктури станцій GPS на території РФ", - нагадав віце-прем'єр.

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"Американці не пішли в умовах санкцій ні на які переговори. Тобто питання має нульовий сенс з точки зору перспектив", - додав Рогозін.

В результаті, продовжив він, російські фахівці технічно виключили можливість використовувати станції GPS на території РФ у військових цілях. "Як ми це зробили, розповідати за зрозумілих причин не буду, але ми це зробили", - зазначив Рогозін.

"Ми не хочемо і зло бабусі вуха відморожувати, і позбавляти наших користувачів можливостей роботи і з ГЛОНАССом, і з GPS. Навіщо нам створювати менше можливостей для власного населення? Але ми повністю знищили будь-яку перспективу, навіть непряму, використання американської навігаційної системи для наведення високоточної зброї", - підкреслив віце-прем'єр.

У травні російська сторона виставила США свого роду "ультиматум" з розміщення наземних станцій GPS на території РФ. До 31 серпня американські партнери повинні були ухвалити рішення про аналогічне розміщення наземних станцій ГЛОНАСС на своїй території. У іншому випадку планувалося заблокувати ряд можливостей станцій GPS на території Росії.

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Довідка УНІАН. Глобальна навігаційна супутникова система (ГЛОНАСС) є радянсько-російським аналогом американської Системи глобального позиціонування (GPS).

Розгортання ГЛОНАСС почалося у жовтні 1982 року. Перший супутник ГЛОНАСС був виведений Радянським Союзом на орбіту 12 жовтня 1982 року. 24 вересня 1993 року система була офіційно прийнята в експлуатацію.

Під час розгортання орбітальної супутникового угруповання ГЛОНАСС Росія неодноразово стикалася з труднощами і проблемами в реалізації проекту. Надійність і точність ГЛОНАСС на даний момент набагато нижче американського аналога GPS.