В парламенті Словаччини ініціюють дострокові вибори через резонансне вбивство журналіста

У разі якщо уряд не погодиться на дострокові вибори, партія, яка ініціює перевибори, збирається вийти з коаліції.

Словацька партія Most-Híd, що входить до коаліції, ініціює дострокові вибори через вбивство журналіста Яна Куцяка.

Про це повідомляє портал "Європейська правда" з посиланням SME.

Напередодні на з’їзді партії обговорили можливість дострокових виборів з іншою коаліційною партією SNS.

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"Республіканська рада партії доручає партійному керівництву обговорити можливості дострокових парламентських виборів" - заявив лідер партії Most-Híd Бела Бугар.

У разі якщо уряд не погодиться на дострокові вибори, партія збирається вийти з коаліції. Це, найімовірніше, у наслідку призведе до дострокового припинення повноважень парламенту.

"Ми проголосували одноголосно, якщо домовленість щодо дострокових виборів буде досягнута, наші міністри залишаться на постах" - сказав Бугар.

За його словами, дострокові вибори мають відбутися якомога скоріше.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо виступає проти ідеї дострокових виборів.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого 27-річного журналіста Яна Кучака знайшли вбитим неподалік Братислави. Разом з нареченою його застрелили у власному будинку. Убивство пов'язують з роботою Яна - журналіст викривав випадки шахрайства з податками.