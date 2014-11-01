У Москві провели пікет проти політики Путіна та війни з Україною (фото, відео)

У Москві біля станції метро "Смоленська" пройшов узгоджений пікет проти російської агресії щодо України. В акції, що була організована рухом "Солідарність", взяли участь близько двадцяти чоловік, передає Радіо Свобода.

"Пікет тривав півтори години. Деякі перехожі намагалися вирвати плакати з рук учасників акції, провокували на бійку", - написала у Фейсбуці активістка "Солідарності" Олена Глушко.

"На пікеті Солідарності, як завжди, прикольно. У нас виривають плакати, намагаються битися, пояснюють "це моя вулиця, не стійте тут", а також повідомляють, що в природі не існує ні американців, ні українців", - додала Глушко.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Москві пройшов "Марш миру" проти війни на Донбасі. Демонстранти пройшли від Пушкінської площі до проспекту Сахарова. За даними організаторів, в акції взяли участь від 50-ти до 100 тисяч чоловік. Московська поліція нарахувала лише 5 тисяч учасників.