За пікети проти війни з Україною у Москві затримано 7 осіб
03:54, 29 серпня 2014Світ
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Активіст "Солідарності" Дмитро Монахов, який вдень проводив одиночний пікет, ввечері був заарештований Тверським судом на 15 діб.
За пікети проти війни з Україною у Москві затримано 7 осіб
Його визнали винним в спротиві поліції, пише ОВС-Інфо.
Крім того, 28 серпня на Манежній площі було затримано ще шість осіб, які проводили поодинокі пікети проти війни з Україною.
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На них були оформлені адміністративні протоколи за статтею "порушення встановленого порядку проведення мітингу"
Затриманих на акції проти війни на території України Марію Рябікову, Олену Черепанову-Малько, Ольгу Мазурову, Олену Захарову, Олену Букварьову і Андріяй Кургіна відпустили з ОВС "Тверський" пізно ввечері. На всіх складено протоколи за ч. 5 ст. 20.2 КоАП.
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