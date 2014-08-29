За пікети проти війни з Україною у Москві затримано 7 осіб

Його визнали винним в спротиві поліції, пише ОВС-Інфо.

Крім того, 28 серпня на Манежній площі було затримано ще шість осіб, які проводили поодинокі пікети проти війни з Україною.

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На них були оформлені адміністративні протоколи за статтею "порушення встановленого порядку проведення мітингу"

Затриманих на акції проти війни на території України Марію Рябікову, Олену Черепанову-Малько, Ольгу Мазурову, Олену Захарову, Олену Букварьову і Андріяй Кургіна відпустили з ОВС "Тверський" пізно ввечері. На всіх складено протоколи за ч. 5 ст. 20.2 КоАП.