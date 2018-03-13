За цим може стояти Росія - Трамп вперше прокоментував отруєння Скрипаля в Британії

16:32, 13 березня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

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Трамп підкреслив, що таке припущення він зробив, виходячи з наявних у Великобританії доказів. «Як тільки ми отримаємо факти і якщо з ними погодимося, ми засудимо Росію або кого б то не було», - сказав він, передає Reuters.

Трамп збирається сьогодні переговорити з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей з приводу замаху на колишнього російського розвідника.

Вчора Тереза Мей заявила, що Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Вона офіційно звинуватила Москву в замаху на екс-полковника ГРУ. Після цього британське МЗС висунуло ультиматум російському послу Олександру Яковенку: Москва повинна до вечора вівторка надати «правдоподібне пояснення», інакше Лондон буде розглядати замах як «незаконне застосування Росією військової сили проти Великобританії».

Як повідомляв УНІАН, Сергій Скрипаль і його дочка потрапили в реанімацію 4 березня після відвідування торгового центру в Солсбері. В даний час колишній розвідник і його дочка знаходяться в комі.

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Теги: #Росія#Дональд Трамп#отруєння Скрипаля