Американський сенатор закликав Трампа визнати Росію країною-спонсором тероризму

Сенатор Роберт Менендез закликав Трампа визнати небезпеку, яку російський уряд продовжує представляти для американців і друзів США по всьому світу.

США повинні внести Росію до списку країн-спонсорів тероризму і посилити санкції проти Москви через отруєння у Великій Британії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, заявив Роберт Менендез, демократ, що входить в комітет з міжнародних відносин Сенату США.

Про це повідомляє Дождь з посиланням на Washington Examiner.

"Адміністрація Трампа назвала Північну Корею країною-спонсором тероризму після отруєння родича Кім Чен Ина", - заявив Менендез. Він зазначив, що Білий дім "повинен розглянути, чи це має визначення застосовуватися до Росії".

Читайте такожМеркель підтримала вимоги Лондона до Москви щодо отруєння Скрипаля

Крім КНДР, США раніше наділили подібним статусом Іран, Сирію і Судан. Рішення про внесення будь-якої держави в цей список приймає Держдепартамент, який повинен прийти до висновку, що "уряд цієї країни неодноразово забезпечував підтримку актів міжнародного тероризму", пояснює NPR.

Щодо цих держав також вводиться заборона на експорт і продаж зброї, заборона на надання економічної допомоги, а також обмеження на експорт деяких товарів, які можуть бути використані у військових цілях.

"Я ще раз закликаю адміністрацію Трампа визнати небезпеку, яку російський уряд продовжує представляти для американців і наших друзів по всьому світу. США і багато союзників Великої Британії повинні бути готовими підтримати її після цієї зухвалої атаки", - зазначив Менендес.

Як повідомляв УНІАН, британський прем'єр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Сергій Скрипаль і його донька були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії. Тереза Мей заявила, що дає Росії час до вівторка, щоб надати пояснення з приводу події.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені без свідомості. Слідство стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною. Співробітник британської поліції, який першим прийшов на допомогу постраждалим, також був госпіталізований з симптомами отруєння.