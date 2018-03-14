Зростання корупції і деградація соцсфери: у Москві презентували доповідь про реальні досягнення Росії за роки правління Путіна

Крім іншого, в документі заявляється про незаконну анексію Криму та формування на території окупованого Донбасу «республік», які ведуть бойові дії проти української армії за фінансової та армійської підтримки з боку Росії.

У Москві презентовано експертну доповідь «Путін. Підсумки. 2018» про реальні досягнення Росії за роки правління чинного президента.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, доповідь презентували російські опозиціонери Ілля Яшин і Володимир Мілов.

Автори присвятили цей документ пам'яті Бориса Нємцова, який був автором ідеї про серію доповідей про справжні підсумки правління Путіна, про які замовчує російська пропаганда.

На презентації Мілов заявив, що раніше аналогічні доповіді видавалися в Росії без проблем і вільно, але зараз ситуація змінилася.

«Нам не дали можливості скористатися послугами жодної друкарні. Такий пресинг з боку ФСБ і Центру по боротьбі з екстремізмом», - сказав Мілов.

При цьому він підкреслив, що доповідь грунтується на офіційних даних російської статистики, але силовики бояться поширення критичної інформації перед «перепризначенням Путіна».

Яшин підкреслив, що всупереч законам і Конституції, в РФ не заборонено критикувати президента, а суспільство має право на незалежну інформацію.

За словами Яшина, останні роки могли стати «золотою добою» для Росії, оскільки лише від продажу нафти і газу виручка становила 3,3 трлн. дол. і зараз постає питання, «де це все».

У доповіді підкреслюється, що в Росії заявляють, що за роки президентства Путіна Росія «встала з колін», «добилася неймовірних успіхів, впливу і процвітання».

Автори цього документа з цифрами і фактами показують, що все це не більше, ніж блеф.

«В країні зросли розшарування і корупція, ось уже десять років, як економічне зростання припинилося, соцсфера деградує. Доповідь розкриває очі на драматичні реалії політики-економічної моделі, про які не розкажуть по державному телебаченню», - йдеться в документі.

Доповідь складається з дев'яти глав, в яких йдеться про 20 «загублених» років при Путіні, в результаті чого Росія далека «від процвітання і більше схожа на кримінально-олігархічну диктатуру третього світу».

Зокрема, зазначається, що за останні 18 років кількість чиновників подвоїлася і майже вдвічі перевищує кількість чиновників за радянських часів.

При цьому підкреслюється, що «за путінські військові авантюри за кордоном Росії доводиться платити чималу ціну». Крім прямих витрат на військові операції за кордоном останніми роками різко зросли витрати на компенсації членам сімей загиблих військовослужбовців. Якщо в 2016 році на ці потреби закладалося 7 млрд рублів, то за останні роки - 20-21 млрд руб, а в 2020 році цей показник має зрости до 23 млрд руб.

При цьому вказується на зростання витрат на держпропаганду.

«Добре оплачувані чиновники від держпропаганди - запорука путінського спокою і можливість продовжувати безкарно грабувати країну», - йдеться в доповіді.

Крім цього, в документі заявляється про незаконну анексію Криму та формування на території окупованого Донбасу «республік», які ведуть бойові дії проти української армії за фінансової та армійської підтримки з боку Росії.

Як повідомляв УНІАН, Кремль анонсував поїздку Путіна в окупований Крим. Президент РФ огляне Кримський міст і побуває в Севастополі.