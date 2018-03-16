Лондон хоче міжнародної експертизи речовини, якою отруїли екс-розвідника РФ Скрипаля

08:35, 16 березня 2018
Світ
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Місце отруєння екс-агента ГРУ Скрипаля / REUTERS

Уряд Великобританії готовий уможливити міжнародним експертам аналіз речовини, якою був отруєний подвійний агент Сергій Скрипаль та його донька Юлія.

Про це повідомив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон у опублікованій в четвер, 15 березня, статті в німецькій Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає DW.com.

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За словами Джонсона, експерти з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), яка базується в Нідерландах, матимуть змогу перевірити матеріали британських слідчих.

Джонсон також знову закинув Москві причетність до отруєння. "Лише у випадку Росії ми маємо поєднання історії вбивств за підтримки держави, публічно визнаного мотиву для замаху на вбивство Скрипаля та запасів бойових речовин групи "Новачок", - наголосив Джонсон у статті.    

В інтерв'ю медіакомпанії BBC 15 березня Джонсон підтвердив наміри уряду надати ОЗХЗ зразок отрути для експертизи.

Цього ж дня лідери Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини та Великобританії оприлюднили спільну заяву, в якій визнають Росію відповідальною за отруєння колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії. У заяві отруєння названо "першим агресивним використання нервово-паралітичної речовини в Європі з часів Другої світової війни". Москву закликають надати ОЗХЗ повну інформацію щодо програми "Новачок". 

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Теги: #Великобританія#отруєння Скрипаля