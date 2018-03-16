Лондон хоче міжнародної експертизи речовини, якою отруїли екс-розвідника РФ Скрипаля

Експерти з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), яка базується в Нідерландах, матимуть змогу перевірити матеріали британських слідчих.

Уряд Великобританії готовий уможливити міжнародним експертам аналіз речовини, якою був отруєний подвійний агент Сергій Скрипаль та його донька Юлія.

Про це повідомив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон у опублікованій в четвер, 15 березня, статті в німецькій Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає DW.com.

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За словами Джонсона, експерти з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), яка базується в Нідерландах, матимуть змогу перевірити матеріали британських слідчих.

Джонсон також знову закинув Москві причетність до отруєння. "Лише у випадку Росії ми маємо поєднання історії вбивств за підтримки держави, публічно визнаного мотиву для замаху на вбивство Скрипаля та запасів бойових речовин групи "Новачок", - наголосив Джонсон у статті.

В інтерв'ю медіакомпанії BBC 15 березня Джонсон підтвердив наміри уряду надати ОЗХЗ зразок отрути для експертизи.

Цього ж дня лідери Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини та Великобританії оприлюднили спільну заяву, в якій визнають Росію відповідальною за отруєння колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії. У заяві отруєння названо "першим агресивним використання нервово-паралітичної речовини в Європі з часів Другої світової війни". Москву закликають надати ОЗХЗ повну інформацію щодо програми "Новачок".