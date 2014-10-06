Росіяни відмовляються їхати за кордон через боязнь русофобських настроїв

Таку заяву зробила прес-секретар Російського союзу туріндустрії Ірина Тюріна, передають РІА Новини. За її словами, серед тих, кого відмовитися від поїздок на відпочинок за кордон змусили політичні, економічні, візові та інші обставини, було багато потенційних туристів, які не стали залишати країну через боязнь русофобських настроїв.

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"В цьому році виїзд за кордон у туроператорів впав, а внутрішній зріс на 25%. По-перше, євро і долар так підскочили, що просто дорого стало виїжджати за кордон. По-друге, багато хто відмовився їхати за кордон і відправляти туди дітей вивчати мови, побоюючись русофобських настроїв", - сказала Ірина Тюріна.

Вона повідомила, що в розмовах про санкції проти Росії люди побачили особисто для себе небезпеку не отримати візу в Європу. "Санкційні розмови народ прийняв на свій рахунок. І хоча європейські візи консульства видають здебільшого чудово, всі побоювалися, що візи видавати не будуть", - зазначила вона.