У Росії в рамках розслідування справи про пожежу в Кемерові затримали 4 особи

Серед затриманих - орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння.

У Росії в рамках розслідування справи про пожежу в торгово-розважальному центрі в Кемерові затримали 4 особи.

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті, проводиться розслідування кримінальної справи за фактом загибелі людей.

«Ведуться активні слідчі дії. В рамках кримінальної справи затримано і допитуються 4 особи, в тому числі орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння. Також затримано керівника керуючої компанії, яка обслуговувала будинок торговельного центру. Розслідування кримінальної справи триває», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРК «Зимова вишня» в Кемерові почалася вдень 25 березня. За повідомленням МНС РФ, лише під ранок вдалося погасити вогнище загоряння.

На даний момент знайдено тіла 53 осіб, у тому числі 9 дітей, 16 осіб вважаються зниклими безвісти.