"Живих там вже немає": лікар розповів, що сталося з людьми в торговому центрі Кемерова

Шансів на те, що в зоні пожежі залишилися живі люди, немає. Щоб отруїтися чадним газом, вистачає пари хвилин.

Тіла загиблих при пожежі в торговому центрі «Зимова вишня» в Кемерові поки не виносять назовні.

Про це повідомляє радіостанція «Говорит Москва» з посиланням на одного з лікарів швидкої допомоги, який працює на місці події. За його словами, таке рішення прийняли, щоб не викликати паніку серед людей, які зібралися біля будівлі ТЦ.

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«Не будуть же всіх витягувати в той час, коли стільки людей там знаходяться. Місце, де всі прощаються, знаходиться в двох кроках. Нелогічно робити це у всіх на очах. Навіщо таку паніку піднімати. Там така температура була, там вже все згоріло. Навіть не знаю, як будуть всіх впізнавати», — розповів він.

За словами співрозмовника радіостанції, шансів на те, що в зоні пожежі залишилися живі, немає. «Щоб отруїтися чадним газом, вистачає пари хвилин. Там так довго була пожежа. Живих там вже немає», — уклав він.

Як повідомляв УНІАН, пожежа у чотириповерховому торговому центрі в Кемерово стався в неділю. За останніми даними, загинули 56 людей. У лікарнях залишаються десять чоловік, у більшості з них отруєння чадним газом. У справі про пожежу затримали чотирьох осіб.

Згодом стало відомо, що при пожежі загинули 64 особи.

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