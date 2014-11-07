НАТО готує масштабні навчання у Східній Європі

З такою заявою виступив командувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Брюнсюме (Нідерланди) генерал Ганс-Лотар Домрезе, передає ТАСС.

"Раніше ми проводили маневри з участю 25-40 тисяч солдатів тільки в західних країнах-членах НАТО, і я можу уявити собі, що в майбутньому ми організуємо подібний захід також і в Східній Європі та країнах Балтії", - наводить Die Welt слова німецького воєначальника.

За його словами, альянс "створює сили швидкого реагування (СШР) чисельністю від 5 до 7 тисяч осіб, які за два-п'ять днів зможуть досягти району бойових дій".

"Деякі угуруповання СШР, які ми також називаємо "Вістря списа", зможуть бути задіяні через два дні, інші через три і п'ять днів", - пояснив генерал. - Так що це буде багатоступінчастий процес".

Читайте такожВинищувачі НАТО знову ловили російський літак-розвідник над Балтійським моремПри цьому видання відзначає, що заявлена раніше чисельність СШР становила від 3 до 5 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, 4 листопада головнокомандувач НАТО в Європі генерал Філіп Бридлав Пентагон попросивнаправити в східну Європу додаткові війська.