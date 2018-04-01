Міятович вступила на посаду комісара Ради Європи з прав людини

12:48, 01 квітня 2018
Світ
704
Міятович вступила на посаду комісара Ради Європи з прав людини / фото OSCE/Colin Peters

Про це повідомляється на сайті Ради Європи.

«Сьогодні Дуня Міятович вступає на посаду комісара Ради Європи з прав людини. Громадянка Боснії і Герцеговини, вона була обрана на посаду в січні цього року на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, до обрання Міятович комісаром РЄ з прав людини був Нілс Мужнієкс.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ОБСЄ#Міятович#комісар Ради Європи з прав людини