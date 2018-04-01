Колишній представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович була обрана комісаром РЄ на зимовій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Колишній представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович вступила на посаду комісара Ради Європи з прав людини.

Про це повідомляється на сайті Ради Європи.

«Сьогодні Дуня Міятович вступає на посаду комісара Ради Європи з прав людини. Громадянка Боснії і Герцеговини, вона була обрана на посаду в січні цього року на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, до обрання Міятович комісаром РЄ з прав людини був Нілс Мужнієкс.