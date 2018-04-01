Ізраїль не проводитиме розслідування зіткнень в секторі Газа

В результаті зіткнень з ізраїльськими військовими 30 березня було вбито щонайменше 17 палестинців, понад 1400 поранені.

Ізраїль не має наміру проводити незалежне розслідування сутичок між палестинськими демонстрантами та ізраїльськими військовими в секторі Газа.

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Про це заявив ізраїльський міністр оборони Авігдор Ліберман, повідомляє Deutsche Welle.

"Жодної комісії з розслідування не буде", - зазначив він і додав, що планів співпрацювати з подібними структурами у нього також немає.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могерини вимагали розібратися в тому, що сталося в секторі Газа.

Зазначається, що в результаті зіткнень з ізраїльськими військовими 30 березня було вбито щонайменше 17 палестинців, понад 1400 отримали поранення. Це найбільша кількість жертв з 2014 року, коли ізраїльські військові провели в секторі Газа операцію під кодовою назвою "Непорушна скеля".

За повідомленням палестинських ЗМІ, на багатоденну акцію протесту "Великий день повернення" 30 березня вийшли близько 20 тисяч палестинців. Марш був покликаний привернути увагу до долі палестинців, що живуть на правах біженців в інших країнах.