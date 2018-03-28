Ізраїль розмістив понад 100 снайперів на кордоні сектора Газа через намети палестинців

Організатори акції, спрямованої на захист прав палестинців, мають намір розбити вздовж кордону з Ізраїлем п'ять наметових містечок.

Ізраїльська армія розмістила на кордоні сектора Газа понад 100 снайперів. Це зроблено напередодні запланованих в Палестині масових виступів.

Як передає РБК, про це з посиланням на генерал-лейтенанта ізраїльської армії Гаді Айзенкота повідомляє Reuters. Стрілки відкликані з армійських частин, переважно спецназу.

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За даними агентства, організатори акції, спрямованої на захист прав палестинців на землі, які зараз вважаються ізраїльськими, мають намір розбити вздовж кордону п'ять наметових містечок. Вони очікують, що до акції приєднаються тисячі людей.

У понеділок, 26 березня, ізраїльська армія активувала на кордоні сектора Газа систему ПРО «Залізний купол». Пізніше з'ясувалося, що спрацьовування захисту було хибним - ракетного обстрілу в бік Ізраїлю не було. Військові заявили, що інцидент розслідується, і пообіцяли вжити заходів, щоб такі помилки надалі не повторювалися.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ізраїль зізнався у знищенні ядерного реактора в Сирії в 2007 році.