У Москві авіадиспетчери погрожують "працювати за регламентом"
Московські авіадиспетчери, які прийшли на мітинг на підтримку своїх заарештованих у справі про катастрофу під Внуково колег, пригрозили «працювати за регламентом», домагаючись зміни запобіжного заходу.
Про це повідомляє Лента.ру.
«Це означає, що фактичний трафік істотно вище, ніж дозволяє брати інструкція. За заявами організаторів, якщо дотримуватися кожного пункту дослівно - це може призвести до істотної зміни пасажиропотоку і затримок», - розповів кореспондент радіостанції "Говорит Москва".
Учасники акції, що завершилася в підмосковному Внуково, заявили, що готові боротися за колег з допомогою звернень, листів і нових мітингів. Згідно з оцінкою організаторів, захід зібрав близько 150 осіб, в основному авіадиспетчерів Внуковської і Домодєдовської вишок, а також пілотів.
Раніше колектив диспетчерів аеропорту Внуково направив листа голові Ради з прав людини (РПЛ) Михайлу Федотову з проханням пом'якшити запобіжний захід заарештованим диспетчерам.
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У справі про катастрофу під Внуково, в якій загинув глава нафтової компанії Total Крістоф де Маржері і ще три члени екіпажу, пред'явлені звинувачення п'ятьом фігурантам: провідному інженерові аеродромної служби Внуково Володимиру Леденьову, диспетчеру-стажисту Світлані Кривсун, диспетчеру Олександру Круглову, керівнику польотів Роману Дунаеву, а також водію снігоприбиральної машини Володимиру Мартиненку.
23 жовтня суд заарештував Мартиненка до 21 грудня. На наступний день під варту були взяті Круглов і Леденьов, а Дунаєв та Кривсун поміщені під домашній арешт. Їм закидають порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного судна, що з необережності призвело до смерть людей.
Приватний літак Falcon, який прямував з Москви до Парижа, розбився у Внуково в ніч на 21 жовтня. Літак зачепив снігоприбиральну машину, яка опинилася на злітно-посадковій смузі, загорівся і впав.