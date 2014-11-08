У Москві авіадиспетчери погрожують "працювати за регламентом"

Про це повідомляє Лента.ру.

«Це означає, що фактичний трафік істотно вище, ніж дозволяє брати інструкція. За заявами організаторів, якщо дотримуватися кожного пункту дослівно - це може призвести до істотної зміни пасажиропотоку і затримок», - розповів кореспондент радіостанції "Говорит Москва".

Учасники акції, що завершилася в підмосковному Внуково, заявили, що готові боротися за колег з допомогою звернень, листів і нових мітингів. Згідно з оцінкою організаторів, захід зібрав близько 150 осіб, в основному авіадиспетчерів Внуковської і Домодєдовської вишок, а також пілотів.

Раніше колектив диспетчерів аеропорту Внуково направив листа голові Ради з прав людини (РПЛ) Михайлу Федотову з проханням пом'якшити запобіжний захід заарештованим диспетчерам.

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У справі про катастрофу під Внуково, в якій загинув глава нафтової компанії Total Крістоф де Маржері і ще три члени екіпажу, пред'явлені звинувачення п'ятьом фігурантам: провідному інженерові аеродромної служби Внуково Володимиру Леденьову, диспетчеру-стажисту Світлані Кривсун, диспетчеру Олександру Круглову, керівнику польотів Роману Дунаеву, а також водію снігоприбиральної машини Володимиру Мартиненку.

23 жовтня суд заарештував Мартиненка до 21 грудня. На наступний день під варту були взяті Круглов і Леденьов, а Дунаєв та Кривсун поміщені під домашній арешт. Їм закидають порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного судна, що з необережності призвело до смерть людей.

Приватний літак Falcon, який прямував з Москви до Парижа, розбився у Внуково в ніч на 21 жовтня. Літак зачепив снігоприбиральну машину, яка опинилася на злітно-посадковій смузі, загорівся і впав.