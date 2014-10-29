Диспетчера-стажера з Внуково, де в авіакатастрофі загинув голова Total, посадили під домашній арешт

Про це повідомляють РИА Новости.

"Сьогодні диспетчеру-стажеру Світлані Кривсун, яка перебуває під домашнім арештом, пред'явлено звинувачення", - повідомив офіційний представник СК РФ Володимир Маркін.

Після авіакатастрофи були затримані провідний інженер аеродромної служби аеропорту Внуково Володимир Леденьов, керівник польотів Роман Дунаєв, диспетчер Олександр Круглов, менеджер-стажер Світлана Кривсун, а також водій снігоприбиральної машини Володимир Мартиненко. В день катастрофи Леденьов керував снігоприбиральними роботами, а Дунаєв, Кривсун і Круглов - повітряним рухом.

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Президент одного з найбільших в світі нафтових концернів Total Крістоф де Маржері загинув під час авіакатастрофи у Внуково в ніч на вівторок. Разом з де Маржері загинули ще три члени екіпажу, всі вони були французами.