Справа Скрипаля: британські спецслужби дізналися про російську секретну лабораторію з виробництва "Новачка"

Росія нібито тестувала «Новачок», щоб з'ясувати, чи можна з його допомогою здійснити вбивство.

Британські спецслужби вважають, що змогли вирахувати місце виробництва нервово-паралітичної речовини «Новачок», якою, за версією Лондона, були отруєні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка.

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Про це пише Times з посиланням на джерела. За даними газети, фахівці змогли встановити джерело речовини «за допомогою наукового аналізу та інформації розвідки» через кілька днів після отруєння Скрипалів у Солсбері. Йдеться про нібито «секретну російську лабораторію».

При цьому джерела підкреслюють, що не впевнені на 100%. Також наголошується, що, за версією британських спецслужб, Росія нібито тестувала «Новачок», щоб з'ясувати, чи можна з його допомогою здійснити вбивство.