Справа Скрипаля: британські спецслужби дізналися про російську секретну лабораторію з виробництва "Новачка"

08:28, 05 квітня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це пише Times з посиланням на джерела. За даними газети, фахівці змогли встановити джерело речовини «за допомогою наукового аналізу та інформації розвідки» через кілька днів після отруєння Скрипалів у Солсбері. Йдеться про нібито «секретну російську лабораторію».

При цьому джерела підкреслюють, що не впевнені на 100%. Також наголошується, що, за версією британських спецслужб, Росія нібито тестувала «Новачок», щоб з'ясувати, чи можна з його допомогою здійснити вбивство.

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Теги: #Сергій Скрипаль#Новачок