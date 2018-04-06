"Мені страшно": племінниця Скрипаля пояснила, чому записала розмову з його донькою і передала РосЗМІ

Російське телебачення в четвер розповсюдило аудіозапис розмови Юлії Скрипаль з племінницею Сергія Скрипаля Вікторією.

Поліція Лондона у четвер опублікувала першу заяву Юлії Скрипаль, яку знайшли без свідомості в британському місті Солсбері разом з її батьком - колишнім офіцером ГРУ Скрипалем Сергієм.

Російське телебачення в четвер розповсюдило аудіозапис розмови Юлії Скрипаль з племінницею Сергія Скрипаля Вікторією. У четвер ввечері в розмові з Бі-бі-сі Вікторія підтвердила, що впізнала свою родичку за голосом.

"Я не сумніваюся в тому, що це була Юлія", - сказала Вікторія Скрипаль у телефонній розмові з кореспондентом Бі-бі-сі Габріелем Гейтхаусом.

У своїй заяві Юлія Скрипаль дякує людям, які знайшли її разом з батьком у Солсбері і прийшли їм на допомогу, а також персонал лікарні, в якій вона знаходиться. Ніяких подробиць ні про свій стан, ні про стан батька вона не призводить.

Поширення заяв людей, що проходять як потерпілі у кримінальній справі, для британської поліції - звичайна практика.

Раніше в четвер російський телеканал опублікував аудіозапис телефонної розмови, яка, як він стверджує, відбувся між Юлією Скрипаль та її двоюрідною сестрою Вікторією Скрипаль, яка знаходиться в Росії.

На записі, що з'явився в ефірі російського державного телеканалу "Росія 1", голос, імовірно належить Юлії Скрипаль, повідомляє, що стан її здоров'я покращився і вона сподівається скоро виписатися з лікарні.

У четвер кореспондент Бі-бі-сі Габріель Гейтхаус зв'язався по телефону з племінницею Сергія Скрипаля, щоб обговорити з нею опублікований запис. У розмові Вікторія Скрипаль сказала, що говорила саме з Юлією, а також пояснила, чому записала розмову і передала запис ЗМІ.

Стенограма розмови наводиться нижче.

Бі-бі-сі: За голосом, ви впевнені, що це дійсно була Юлія?

Вікторія Скрипаль: Так, це Юля, я навіть не сумніваюся в цьому, що це Юля.

Бі-бі-сі: Сто відсотків?

Вікторія Скрипаль: Сто відсотків.

Бі-бі-сі: Яка була ваша реакція?

Вікторія Скрипаль: Реакцію ви самі чули: ви знаєте, що я не вірю своїм вухам. А потім - зовні спокійно, а всередині таке... Ну як сказати, закоханість, почуття закоханості таке.

Бі-бі-сі: Судячи з її голосу, яке у вас виникло враження про її здоров'я - психологічне, фізичне?

Вікторія Скрипаль: Психологічно не знаю, нічого не можу сказати. Але говорила вона - у своїй звичайній тональності.

Бі-бі-сі: Мені цікаво, як вийшло, що ви це записали.

Вікторія Скрипаль: Я розповідала вже все: моя робота пов'язана з фінансами, і є деякі товариші, які хочуть потім щось пред'явити. І ось, щоб товариші не пред'являли, у мене стоїть ця програма для запису всіх моїх телефонних розмов.

Бі-бі-сі: Чому ви вирішили передати запис ЗМІ?

Вікторія Скрипаль: Тому що, щоб було видно, що не тільки... Ну ось Британія, вона йде на контакт, вона показує запис... Не для того щоб сказати, що ось там це... А то ось все, процес йде, що Юля прийшла в себе... ось з цих цілей.

Бі-бі-сі: Говорять, що йде інформаційна війна. У вас немає відчуття, що вас використовують в такій інформаційній війні?

Вікторія Скрипаль: Ви думаєте, я не переживаю? Я дуже переживаю. Я дуже переживаю. Мені страшно, жахливо страшно. Те, що пишуть? Я не можу всім заткнути рот. Не можу....

Бі-бі-сі: Вікторія, почекайте секундочку. Можна запитати - чи відчуваєте ви тиск з якихось сторін, щоб щось сказати чи не сказати?

Вікторія Скрипаль: Ви знаєте, може, як такого тиску немає, але навідні запитання, вони є.

Бі-бі-сі: В сенсі?

Вікторія Скрипаль: Ну, запитують мене так, в такому контексті, щоб я відповіла так, як треба, а не так, як я хочу.