Екс-президента Південної Кореї засудили до 24 років за корупцію і розголошення держтаємниці своїй подрузі

Пак Кин Хе звинувачувалася у 18 епізодах корупції, хабарництві, зловживанні повноваженнями і розголошенні державної таємниці.

Суд у Сеулі засудив колишнього президента Південної Кореї Пак Кин Хе до 24 років ув'язнення у справі про корупцію.

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Пак Кин Хе звинувачувалася у 18 епізодах корупції, хабарництві, зловживанні повноваженнями і розголошенні державної таємниці.

Обвинувачення просило суд засудити колишнього президента до 30 років ув'язнення.

Пак Кин Хе дозволила своїй подрузі впливати на державну політику, а також приховувала її корупційну діяльність.

Вона разом зі своєю подругою отримувала хабарі за допомогу віце-президенту компанії Samsung Лі Чже Йону у вирішенні ділових питань, стверджують слідчі.

Крім того, йдеться в заяві слідства, президента звинувачують у тому, що вона ініціювала "чорний список" з 9473 діячів культури, які критикували південнокорейський уряд.

Пак Кин Хе також підозрюється в незаконному використанні мобільних телефонів, зареєстрованих на чужі імена.

Раніше Північна Корея заочно оголосила смертний вирок екс-президенту Південної Кореї. Пхеньян звинуватив її в змові з метою вбивства північнокорейського вождя Кім Чен Ина.