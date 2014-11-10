Міноборони Британії попередило своїх офіцерів про небезпеку сексу з росіянками

Про це йдеться в документі Міністерства оборони Великої Британії, на текст якого посилається The Sunday Times.

На думку відомства, таким чином російські спецслужби можуть спробувати заманити британських чиновників, щоби потім шантажувати їх.

Документ попереджує, що офіцери ФСБ можуть отримати цінну інформацію, використовуючи знання про "подружню невірність чи сексуальну активність британських чиновників, які хочуть її приховати".

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Як зазначає The Daily Mail, КДБ широко використовував подібну "медову пастку" щодо осіб, які могли володіти цінної інформацією, під час холодної війни, передає Українська правда.

Речник міністерства оборони відмовився коментувати інформацію.

Варто зазначити, що у 2010 році росіянку Катю Затуливетер звинуватили в шпигунстві після того, як з'ясувалося, що вона мала роман з помічницею депутата Палати громад Майка Хенкока.

Вона заперечувала претензії і пізніше виграла апеляцію проти депортації з Великої Британії.

Скандал відбувся після того, як 10 російських шпигунів було затримано та депортовано з США.

Одна зі шпигунів, Анна Чапман, жила і працювала у Лондоні, перш ніж одружитися і отримати британський паспорт.