У Ватикані за дитячу порнографію арештували дипломата

18:33, 07 квітня 2018
Світ
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Фото УНІАН

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Як повідомляє Reuters, Монсеньйор Карло Альберто Капела працював у посольстві США. У минулому році Державний департамент США звинуватив чоловіка в порушенні законодавства про заборону дитячої порнографії. Після цього посла відкликали.

У суботу, 7 квітня, його арештували після видачі відповідного ордера від головного магістрату Святого Престолу.

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Теги: #США#арешт#дипломат