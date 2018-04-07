У Ватикані за дитячу порнографію арештували дипломата
18:33, 07 квітня 2018Світ
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Чоловік працював у посольстві США.
Дипломат працював у посольстві США \ Фото УНІАН
У Ватикані арештували дипломата за підозрою у порушенні законів про дитячу порнографію.
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Як повідомляє Reuters, Монсеньйор Карло Альберто Капела працював у посольстві США. У минулому році Державний департамент США звинуватив чоловіка в порушенні законодавства про заборону дитячої порнографії. Після цього посла відкликали.
У суботу, 7 квітня, його арештували після видачі відповідного ордера від головного магістрату Святого Престолу.
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