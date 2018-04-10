Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що негативні тенденції на біржах після запровадження чергових санкцій проти ряду російських бізнесменів і їхніх компаній частково зумовлені емоційними наслідками обмежувальних заходів.

У Кремлі заявили, що Росія не піде назустріч Заходу під тиском санкцій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи не планує влада РФ кроки назустріч західним країнам під тиском нових санкцій і у зв'язку з цим обвалом фондових ринків.

«Під тиском нічого не робиться в Росії. У Росії все робиться на догоду власним інтересам, і далі робитиметься, - про це неодноразово говорив президент Росії», - наголосив Пєсков.

За його словами, поспішні рішення в питанні заходів у відповідь на санкції США були б некоректними.

«Як і раніше ситуація аналізується. Не забуваймо, що, звичайно, ситуація непроста, але тут на перше місце потрібно ставити наші власні інтереси. Зараз, коли буквально кілька діб тому ці санкції було оголошено, звичайно, якісь поспішні рішення приймати було б некоректно», - зазначив Пєсков.

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При цьому він заявив, що керівництво РФ стежить за економічною ситуацією у країні.

«Необхідна увага приділяється цій темі», - сказав Пєсков.

За його словами, негативні тенденції на біржах частково зумовлені емоційними наслідками американських санкцій.

«Зараз, справді, досить сильні негативні тенденції на біржі були. Частково вони зумовлені кон'юнктурою, частково вони зумовлені емоційними наслідками. Ви знаєте, що таке трапляється. Згодом буде певне коригування. Яке – поки що, напевно, навряд чи хтось скаже», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня США запровадили санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, і ще 17 російських вищих посадових осіб.

Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ із соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету Ради федерації РФ Костянтин Косачов, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також під санкції потрапили російська державна компанія "Рособоронекспорт", банк "Російська фінансова корпорація", холдинг "Російські машини", група компаній "Ренова" і російська алюмінієва компанія "Русал".

Запровадження нових санкцій США проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, спровокувало різке падіння рубля і вартості акцій цих компаній.

Зокрема, за даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), 9 квітня російські олігархи втратили понад 15 млрд дол.