Кемерон пообіцяв не дати Євросоюзу командувати Британією

За словами Кемерона, у нього є "стратегія того, як забезпечити краще майбутнє Великобританії" в Європі, але зазначив, що Лондон не буде триматися за "те, що є, за будь-яку ціну", передає РІА "Новости".

"Європейське майбутнє Великобританії для нас дуже багато значить, однак зараз ця формула не працює належним чином, і тому необхідні зміни", - заявив прем'єр-міністр у понеділок в Лондоні на конференції Британської промислової конфедерації - організації, що забезпечує захист інтересів підприємців на національному та міжнародному рівні.

ЄС, заявив прем'єр, повинен прислухатися до слів британської громадськості. "Ми хочемо бути в Європі, яка приділяє увагу проблемам людей, в тому числі і мігрантів", - заявив Кемерон.

Читайте такожЗМІ: Меркель вперше допустила можливість виходу Британії з ЄС"Ці проблеми можуть бути вирішені, ці проблеми можуть обговорюватися. І ми можемо провести референдум про членство в ЄС і дати британцям можливість зробити вірний вибір - залишатися в реформованому Євросоюзі чи не бути з ним", - заявив прем'єр-міністр Великобританії.

Кемерон запевнив, що забезпечить Великобританії майбутнє, в якому "країни єдиної валюти" не будуть нехтувати нею.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Великобританія домоглася від ЄС відстрочкиі скорочення вдвічі додаткового внеску в бюджет співтовариства в розмірі €2,1 млрд.



