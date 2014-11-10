Невдоволені політикою прокремлівського уряду угорці влаштували масовий протест (відео)

Зокрема, активісти виступають проти корупції в податковій сфері. Вони вимагають негайної відставки очільниці податкової служби, пише ТСН.

Вона разом із ще кількома угорськими чиновниками нещодавно опинилася в чорному списку тих, кому Сполучені Штати заборонили в'їзд на свою територію.

Читайте такожЄС чекає від Угорщини роз'яснень щодо закону на підтримку "Південного потоку"Захід звинувачує угорського прем'єра та його уряд в обмеженні демократичних свобод у країні та тяжінні до Кремля. Орбан є активним лобістом будівництва Південного Потоку, проти якого виступає Євросоюз.

Сам Орбан нещодавно змінив свою проросійську позицію, назвав себе "проугорським" політиком і врешті визнав, що санкції проти Росії правильні і необхідні.

Нагадаємо, парламент Угорщини ухвалив закон, який дозволяє будувати газопроводи в обхід позиції Євросоюзу і дозволить Угорщині будувати "заморожений" російський "Південний потік".