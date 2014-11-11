Польща святкує День незалежності

Як передає власний кореспондент УНІАН, перші заходи розпочалися ще вранці і триватимуть до пізнього вечора як у Варшаві, так і в інших містах.

У столиці, серед іншого, плануються два марші - організований президентом Польщі ”Разом до Незалежної” і ”Марш незалежності” патріотично-націоналістичних сил.

Глава Польської держави Броніслав Коморовський закликав спільно радіти з цього свята, незважаючи на різні політичні погляди.

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”Третій раз ідемо у марші ”Разом до Незалежної”, підкреслюю - разом. До участі у ньому запрошували і запрошуємо завжди всіх, хто хоче святкувати разом радісно, не проти один одного, а заради гордості за незалежність, за радість, що ми є вільними людьми”, - сказав він в ефірі Польського радіо.

У попередні роки 11 листопада нерідко траплялися сутички між представниками політичних сил правого та лівого спрямування, які організовують різні заходи, а у 2013 році група молодиків напала на Посольство РФ у Польщі та спалила будку охоронця.