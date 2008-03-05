Клінтон перемогла Обаму на праймеріз у трьох штатах

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон, за попередніми даними, у "супервівторок номер два" перемогла на внутріпартійних первинних виборах (праймеріз) в штаті Техас, передає Associated Press.

Таким чином, Х.Клінтон здобула перемогу в трьох з чотирьох праймеріз, що пройшли напередодні: крім Техасу колишня перша леді обійшла свого конкурента Барака Обаму в Огайо і Род-Айленді, а останній здобув перемогу в штаті Вермонт.

Раніше спостерігачі відзначали, що "супервівторок номер два", названий так за аналогією з вівторком 6 лютого, коли голосування пройшло відразу в 24 штатах, для Х.Клінтон - це день, який покаже, чи має колишня перша леді реальні шанси зламати хід перегонів на свою користь і обійти Б.Обаму.

Тим часом серед республіканців переможець вже визначився. Ним став головний фаворит передвиборчої гонки від Республіканської партії США Джон Маккейн. У вівторок, 4 березня, він здобув перемогу на внутріпартійних первинних виборах в штатах Огайо, Род-Айленд, Техас і Вермонт.

До сьогоднішнього дня суто теоретичні шанси на перемогу у внутріпартійних перегонах за президентський пост зберігав екс-губернатор Арканзаса Майк Хаккабі. Він вже вийшов з передвиборчої боротьби і привітав Дж.Маккейна з перемогою.

Напередодні в чотирьох американських штатах: Огайо, Техасі, Род-Айленді і Вермонті - стартували вирішальні праймеріз, в результаті яких можуть остаточно визначитися кандидати в президенти США як від Демократичної, так і від Республіканської партій.

РБК