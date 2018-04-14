У Асада прокоментували ракетні удари США та союзників по Сирії

У Сирії заявили, що авіаційні удари "представляють загрозу міжнародного миру".

Міністерство закордонних справ Сирії заявило, що спільні авіаційні удари США, Великобританії та Франції були "грубим порушенням міжнародного права та принципів статуту ООН".

Про це відомляє державне SANA.

"Сирія закликає міжнародне співтовариство рішуче засудити цю агресію, яка призведе лише до посилення напруги у всьому світі та поставить під загрозу міжнародний мир та безпеку в цілому", - сказано у заяві міністерства.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Цілями атаки були науково-дослідний центр під Дамаском, склад хімічної зброї біля міста Хомс, а також розташований неподалік від складу командний пункт.

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За інформацією гуманітарних організацій, у ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. Тоді загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти.

Сирія та Росія заперечують інформацію про «хімічну атаку» та називають її «інсценуванням». Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд і особисто президента Асада.