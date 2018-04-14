У Асада прокоментували ракетні удари США та союзників по Сирії

13:31, 14 квітня 2018
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Ілюстрація / REUTERS

Про це відомляє державне SANA.

"Сирія закликає міжнародне співтовариство рішуче засудити цю агресію, яка призведе лише до посилення напруги у всьому світі та поставить під загрозу міжнародний мир та безпеку в цілому", - сказано у заяві міністерства.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Цілями атаки були науково-дослідний центр під Дамаском, склад хімічної зброї біля міста Хомс, а також розташований неподалік від складу командний пункт.

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За інформацією гуманітарних організацій, у ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. Тоді загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти.

Сирія та Росія заперечують інформацію про «хімічну атаку» та називають її «інсценуванням». Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд і особисто президента Асада.

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Теги: #удар по Сирії#Башар Асад