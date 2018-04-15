Швейцарська лабораторія прокоментувала слова Лаврова про «хімзброю НАТО» у справі Скрипаля

Глава російського МЗС раніше послався на лабораторію у швейцарському Шпиці, стверджуючи, що на місці отруєння Скрипалів нібито знайшли хімзброю країн Альянсу.

Лабораторія у Шпиці Швейцарського федерального Інституту з ядерного, біологічного та хімічного захисту не сумнівається у висновках британської лабораторії Портон Дауна, яка встановила, що Сергія Скрипаля і його дочку отруїли радянською речовиною «Новачок».

Читайте такожЄС не координує дії держав-членів проти Росії у відповідь на отруєння Скрипаля

Про це йдеться в заяві лабораторії в Twitter, у відповідь на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Лавров раніше заявив, що лабораторія у Шпиці начебто ідентифікувала речовину, що отруїла Скрипалів, як BZ – зброю, яка вироблялася у країнах НАТО.

«Тільки Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХО) може прокоментувати це судження. Але ми можемо повторити те, що заявили 10 днів тому: у нас немає сумнівів з приводу того, що Портон Даун ідентифікував «Новачок». Портон Даун – як і Шпіц – це лабораторія, призначена ОЗХО. Стандарти перевірки настільки жорсткі, що їх висновкам можна довіряти», - йдеться в повідомленні.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipalpic.twitter.com/3xp3dBFAdP — Spiez Laboratory (@SpiezLab) 14 квітня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ, подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері. Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою у СРСР.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки та поліцейського.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Тереза Мей запевнила, що Британія не дозволить РФ відновити шпигунську мережу в Сполученому Королівстві. Ряд країн, включаючи Україну, вирішили вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля і його дочки. У відповідь РФ прийняла аналогічні заходи і вислала таку ж кількість дипломатів з цих країн.

ОЗХО підтвердила висновки Великобританії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.