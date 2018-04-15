У Малі бойовики напали на базу миротворців ООН

В результаті нападу загинув один миротворець, ще десять були поранені.

У Малі бойовики зі стріляниною напали на базу миротворців ООН.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці миротворчої операції ООН в Малі в Twitter, повідомляє ТСН.

"MINUSMA підтверджує, що на її базу в місті Тімбукту було здійснено напад із застосуванням начиненого вибухівкою автомобіля і мінометів. Сталася перестрілка. Зараз ситуація знаходиться під контролем", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в результаті нападу загинув один миротворець, ще десять були поранені.

У свою чергу Reuters, посилаючись на владу країни, повідомив, що бойовики також напали на військову базу Франції.

"Терористи, одягнені в блакитні шоломи на двох начинених вибухівкою автомобілях і з розпізнавальними знаками армії Малі і ООН, спробували прорватися в ці табори", - заявили в уряді Малі.

Нагадаємо, раніше на миротворців ООН напали бойовики в Центральній Африканській Республіці. Миротворці відкрили вогонь у відповідь. Перестрілка тривала протягом декількох годин. Один миротворець загинув, 11 отримали поранення.