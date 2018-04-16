Майже половині існуючих на сьогодні мов загрожує зникнення – ООН

18:18, 16 квітня 2018
Світ
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На сьогоднішній день зникнення загрожує кільком тисячам мов / УНІАН

Про це повідомляється в Twitter Організації об'єднаних націй.

Згідно з наведеними даними, 235 мов вже зникли (3,5%). 600 мов – знаходяться на межі знищення (9%).547 мов перебувають у критичному стані (8,2%). 10% (671) - піддаються небезпеці, а ще 9,4% - вразливі (627 мов).

Нагадаємо, у вересні минулого року вступив в силу новий український закон про освіту. Законом визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Положення закону щодо мови освіти викликало бурхливу реакцію за кордоном. У МЗС Угорщини пообіцяли блокувати кроки на шляху євроінтеграції України за підписання закону про освіту.

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Теги: #ООН