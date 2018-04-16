Майже половині існуючих на сьогодні мов загрожує зникнення – ООН

На межі повного зникнення сьогодні знаходяться 600 мов.

Щонайменше 40 відсотків із близько 6700 мов, які сьогодні використовуються для спілкування (станом на 2016 рік), сьогодні знаходяться під загрозою зникнення. Чимало з них є мовами корінних народів.

Про це повідомляється в Twitter Організації об'єднаних націй.

Згідно з наведеними даними, 235 мов вже зникли (3,5%). 600 мов – знаходяться на межі знищення (9%).547 мов перебувають у критичному стані (8,2%). 10% (671) - піддаються небезпеці, а ще 9,4% - вразливі (627 мов).

За даними Постійного форуму з питань корінних народів, під загрозою зникнення перебувають мінімум 40 відсотків із близько 6700 мов, які були у вжитку в 2016 році. Багато з них є мовами корінних народів pic.twitter.com/Fg62oNIBqq — ООН (@UnitedNationsRU) 16 квітня 2018 р.

Нагадаємо, у вересні минулого року вступив в силу новий український закон про освіту. Законом визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Положення закону щодо мови освіти викликало бурхливу реакцію за кордоном. У МЗС Угорщини пообіцяли блокувати кроки на шляху євроінтеграції України за підписання закону про освіту.