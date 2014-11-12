Демонстранти завдали шкоди Варшаві на 30 тисяч доларів

Про це УНІАН повідомила прес-служба міських властей, відповідаючи на запит агентства.

"Загальна сума втрат міської інфраструктури під час "Маршу незалежності" визначена міськими службами становить близько 90 тисяч злотих (1 долл. = 3,4 злотих)", - відзначено у повідомлені.

Більше половини цих коштів становить відновлення інфраструктури та вартість прибирання. Збитки зафіксувала теж міська каналізаційна служба та служба міського транспорту.

Комунальники вивезли з місця сутичок хуліганів з правоохоронцями, найбільша з яких мала місце біля збудованого до Євро 2012 Національного стадіону, 10 тонн сміття.

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Прес-служба зазначила, що місто може домагатися компенсації завданих збитків від тих хуліганів, в справі яких поліція знайде докази їх участі в нищенні міської інфраструктури.

Раніше сьогодні президент Польщі назвав "катастрофою" вчорашні бійки у Варшаві, котрі мали місце під час проходження "Маршу незалежності", організованого патріотично-націоналістичними організаціями. Поліція повідомляла про затримання майже 300 хуліганів та понад 50 поранених правоохоронців.

Учасники безпорядків виривали бруківку, дорожні знаки, нищили зупинки міського транспорту, кидали у поліцейських каміння, петарди, фаєри та "коктейлі молотова". Поліція у відповідь застосувала водомет, сльозогінний газ та гладкоствольну зброю.

Як повідомляв УНІАН, торік 11 листопада - день незалежності Польщі - під час сутичок у Варшаві спалили будку охоронця біля однієї із брам російського посольства у польській столиці. Польська влада засудила цей інцидент та компенсувала дипредставництву завдані збитки оцінені на той час в близько 10 тисяч доларів.