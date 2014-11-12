Німеччина визнана найпопулярнішою країною світу

Про це свідчать опубліковані 12 листопада результати дослідження, яке проводилося німецьким інститутом маркетингових досліджень GfK, передає "ЄвроПравда".

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Завдяки перемозі в чемпіонаті світу з футболу та активній участі у світовій політиці та економіці Німеччині вдалося сформувати кращий імідж з усіх 50 країн, які увійшли до рейтингу.

Крім Німеччини, найулюбленішими європейськими країнами у світі є Великобританія, Франція, Італія, Швейцарія і Швеція. Рейтинги європейських країн порівняно з минулим роком залишилися незмінними.

Зате репутація Росії зазнала найбільших втрат з усіх зазначених у переліку держав. Різко впала кількість балів, отриманих Росією в категорії "Уряд" у графі "Мир і безпека". "На глобальному рівні Росія зіткнулася з найбільш жорсткою критикою з усіх", - йдеться у резюме дослідження. Внаслідок чого ця країна опинилася на 25-му місці, втративши 3 рядки. Обійшли Росію Аргентина, Китай і Сінгапур.

Імідж Росії за кордоном постраждав сильніше інших, зокрема, в оцінках компетентності її влади і політики у сфері миру і безпеки, повідомляють автори дослідження.

Сильно постраждав і рейтинг США. Вперше з 2009 року США не вдалося зайняти лідируючу позицію за популярністю за кордоном. За минулий рік, затьмарений великою кількістю міжнародних конфліктів, імідж США зіпсувався, в першу чергу, в тих країнах, де ситуація відрізнялася особливою напруженістю.

Дослідження Nation Brands IndexSM вивчає сприйняття окремо взятих країн іншим світом, спираючись на 23 фактора, розділених по шести категоріях: "Експорт", "Уряд", "Культура", "Населення", "Туризм", "Імміграція та інвестиції". У 2014 році вчені опитали понад 20 тис. жителів у 20 країнах.