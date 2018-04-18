Мстився за знущання: підліток, який влаштував різанину в російській школі, вів список ворогів - ЗМІ

Про підготовку нападу Тагіров у "ВКонтакте" попереджав знайомих ще за рік, а після цього - за місяць до трагедії.

Під час обшуків у Артема Тагірова, який влаштував різанину в російській школі, знайшли список його ворогів. Про це повідомляє в телеграмі Mash.

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Повідомляється, що Тагіров нібито мстився учням за знущання. При обшуках у школяра знайшли список ворогів, - він вів поіменний чек-лист, вказуючи, хто і яку образу йому завдав.

Про підготовку нападу Тагіров у "ВКонтакте" попереджав знайомих ще за рік, а після цього - за місяць до події.

Крім того, Тагіров публікував у "ВКонтакте" фотографії з нацистською свастикою і був активним учасників "груп-колумбайнів" - послідовників організаторів масового вбивства в американській школі "Колумбайн".

За попередніми даними, 17-річний учень корекційного класу загальноосвітньої школи № 1 міста Стерлітамака зайшов в кабінет інформатики і влаштував різанину. Напав на однокласницю і порізав викладача. Ще одна дівчинка злякалася і вистрибнула з другого поверху.