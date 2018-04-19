"Багато людей загинуло": Трамп розповів про "жорстку сутичку" в Сирії між силами США і Росії місяць тому

09:07, 19 квітня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

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Про це 18 квітня президент США Дональд Трамп заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Флориді. Захід транслювала прес-служба Білого дому.

Американський лідер запевнив, що "не було нікого більш жорсткого щодо Росії, ніж президент Дональд Трамп".

"Тоді багато людей загинуло. І це сумно. Ніхто не веде себе жорсткіше, ніж я", – наполіг Трамп.

Нагадаємо, в лютому агентство Reuters повідомило про авіаудар міжнародної коаліції в Сирії, жертвами якого стало близько 100 бійців армії союзників президента Сирії Башара Асада. Агентство Bloomberg з'ясувало, що загинуло понад 200 солдатів-контрактників, більшість з яких були громадянами РФ.

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Теги: #Трамп#війна в Сирії