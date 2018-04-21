Інспектори ОЗХЗ взяли зразки для аналізу на місці хіматаки у сирійській Думі

Взяті зразки направлять у лабораторію в Нідерландах.

Команда експертів із Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) відвідала сирійське місто Дума, де 7 квітня загинули десятки мирних жителів, імовірно, внаслідок застосування хлору, і взяла зразки для аналізу.

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Про це повідомляє Reuters. Взяті зразки направлять у лабораторію в Нідерландах. За підсумками розслідування складуть звіт, в якому встановлять, чи був факт застосування хімічної зброї. Водночас, організація не уповноважена визначати, яка зі сторін конфлікту його застосувала.

ОЗХЗ також має вирішити, чи необхідний другий візит інспекторів у Думу.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією гуманітарних організацій, у ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. Тоді загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти.

Сирія та Росія заперечують інформацію про «хімічну атаку» та називають її «інсценуванням». Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд і особисто президента Асада.