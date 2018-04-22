Ердоган заявив про загрозу для Туреччини з боку США

Ердоган дорікнув американському керівництву за те, що воно надає військову допомогу силам самооборони сирійських курдів.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про загрозу для Туреччини, що надходить від її стратегічних партнерів, згадавши, що американське керівництво надає військову допомогу силам самооборони сирійських курдів. Про це повідомляє телеканал NTV.

Читайте такожПрезидент Туреччини назвав Ізраїль країною терору

«Звідки виходить загроза? Вона виходить, в першу чергу, від наших стратегічних партнерів <...> Ми не можемо купувати зброю у США на наші гроші, але, на жаль, США і коаліція безкоштовно передають зброю і боєприпаси терористичним організаціям», — сказав Ердоган.

Зокрема, він зазначив, що США відправили п'ять тисяч вантажівок зі зброєю на північ Сирії, що представляє на його думку безпосередню загрозу для країни.