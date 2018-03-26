Ердоган повідомив про наступ Туреччини на північному заході Іраку

Президент Туреччини стверджує, що в районі Сінджара стартувала наземна операція Анкари проти курдів. За версією сил безпеки Іраку, на його території немає військових формувань третіх країн.

Туреччина почала наземний наступ у районі міста Сінджар на північному заході Іраку. З таким твердженням у неділю, 25 березня, виступив турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган.

"Ми повідомляли, що рухаємося в напрямку Сінджара. Зараз там стартувала операція", - зазначив він, не наводячи подробиць, повідомляє DW.

У свою чергу, сили безпеки Іраку підкреслюють, що на його території немає військових формувань третіх країн.

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У п'ятницю, 23 березня, національно-політична організація Союз громад Курдистану повідомила, що Робоча партія Курдистану (РПК) залишає Сінджар, де влаштувалася в 2014 році в ході боротьби з "Ісламським державою".

Бойові дії турецької армії проти РПК тривають з моменту зриву перемир'я влітку 2015 року. Повітряні удари по курдським силам наносяться переважно на південному сході Туреччини і на півночі Іраку.