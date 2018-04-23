Ледь не розтрощила голову: у Польщі дівчина жартома штовхнула подругу під автобус (відео)

17:34, 23 квітня 2018
Світ
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Жарт дивом не закінчився трагедією, судячи з кадрів, знятих камерою відеоспостереження.

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Як можна побачити на записі, автобус проїжджає за декілька сантиметрів від голови дівчини, яка впала. У цей момент подруга. яка штовхнула її, в жаху завмирає, а потім поспішає обійняти її після того, як та піднялася на ноги.

За даними місцевих ЗМІ, дівчину вже оштрафували на 300 злотих, проте в поліції вважають, що цього недостатньо - їй можуть висунути обвинувачення в діях, які спричинили загрозу для життя. У такому випадку їй "світитиме" в'язниця.

Раніше на півдні Польщі в районі міста Жори потрапив в ДТП автобус з українськими номерами, який повертався з Праги.

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Теги: #Польща#дівчина#автобус